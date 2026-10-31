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31 de octubre de 2026 - 21:30

Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:

Por EFE
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+ Pierden una plaza, penalizados por su incidente durante el segundo libre del viernes.

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