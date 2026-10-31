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Automovilismo
31 de octubre de 2026 - 19:25

Hamilton firma la 'pole' en Ciudad de México y Antonelli sale cuarto

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) arrancará primero en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de un campeonato que podrá dejar matemáticamente resuelto a su favor este domingo, saldrá cuarto.

Por EFE
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Hamilton, de 41 años, firmó su centésima quinta 'pole' en la F1, la primera del año -la primera con Ferrari y la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2023- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 514 milésimas, sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que saldrá a su lado desde la primera fila

A Antonelli, de 20 años -que lidera con 123 puntos de ventaja sobre su compañero Russell, y con 124 respecto a Hamilton-, le basta con ser noveno para sentenciar matemáticamente el torneo este domingo. También le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane; o incluso no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo.

El joven boloñés marcó el quinto tiempo de la Q3, pero avanza un puesto por la sanción del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que había acabado cuarto; y saldrá desde la segunda fila al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada principal.

'Mad Max' lo hará desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren).

El francés Isack Hadjar (Red Bull) saldrá séptimo, con el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) completando la cuarta fila. Por detrás de ellos, desde la quinta, arrancarán el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine).

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