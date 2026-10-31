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Automovilismo
31 de octubre de 2026 - 20:50

Hamilton: La 'pole' se siente genial, no encuentro las palabras para explicarlo

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que arrancará primero en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez, tras elevar a 105 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina, que ese puesto de honor "se siente genial" y que "no" encuentra "las palabras".

Por EFE
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"La 'pole' se siente genial, no encuentro las palabras para explicarlo", manifestó, nada más bajarse del coche, Hamilton, que, a los 41 años y 196 días se convirtió en el segundo 'poleman' más veterano de todos los tiempos desde que en 1982 acabase primero una calificación el estadounidense Mario Andretti, campeón del mundo cuatro años antes.

"Hasta el momento estaba siendo un fin de semana complicado, ya que íbamos algo por detrás; aunque acabamos haciendo un gran trabajo con la puesto a punto del coche", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage tras firmar su primera 'pole' del año, la primera con la 'Scuderia' y la primera desde la que había logrado por última vez en el Gran Premio de Hungría de 2023; cuando aún pilotaba para Mercedes.

"Ésta ha sido mi primera 'pole' con Ferrari y la número 105 (en la Fórmula Uno); me encanta esa cifra", apuntó Sir Lewis, que es tercero en el Mundial, a 124 puntos de los 365 con los que lidera el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que sale cuarto y al que le basta con acabar noveno para convertirse, a los 20 años, en el campeón mundial más joven de la historia.

"Cuando hay voluntad, hay un camino. Espero poder cumplir también mañana", comentó este sábado, en Ciudad de México, Sir Lewis, que este domingo puede elevar a 107 su otro gran récord histórico: el de victorias en la Fórmula Uno.

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