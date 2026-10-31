Máximo Quiles: "Es bueno conseguir la pole, aunque el principal objetivo son los domingos"

Quiles, que fue el más rápido para llevarse la pole en los últimos giros en un tiempo de 2:10.396, explicó que, pese a su resfriado y las limitaciones del calor, este fin de semana intentará "estar tranquilo para coger fuerzas" porque "la pista es muy abrasiva".

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team se ha llevado así la tercera pole de la temporada después de una larga espera de ocho carreras desde que lograra la última, en Assen (Países Bajos), el pasado mes de junio.

Por su parte, Dani Holgado, de Aspar Team, continuó mostrando su gran nivel en el circuito de Sepang, en el que el piloto de Moto2 se volvió a llevar la pole en Malasia por segundo año consecutivo.

"Ha sido una sorpresa porque la pista no está en las mejores condiciones; está peor que el año pasado y el neumático también era diferente. No hay el mismo agarre y hemos hecho un tiempo similar, así que es para estar contentos", explicó el alicantino, que rodó en 2:02.875.

Asimismo, valoró que la carrera del domingo no se la llevará "el más rápido", sino "el que mejor gestione cada vuelta".

El colombiano David Alonso, compañero de Holgado, fue cuarto a solo cinco milésimas de la primera fila un tiempo de 2:03.491 (+0.616).