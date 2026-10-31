Pedro Acosta dice haber hecho "la mejor carrera de su vida" en condiciones mixtas

Acosta ha apuntado a los medios de comunicación presentes en Sepang que "siempre" comete "errores en estas condiciones", pero que se había concentrado para "no hacer el error de Austria".

El piloto de KTM ha señalado que en seco iba a ser "difícil" y que el japonés Ai Ogura tuvo un ritmo que no se esperaba, por lo que había usado el momento que "teníamos que usar" y asumido "los riesgos mínimos" que debía tomar.

En cuanto a sus opciones para la carrera larga, ha destacado que dependará de "cómo son las condiciones". Si es en seco "seguramente no" porque el ritmo de Alex Márquez es muy alto y "habrá que tomárselo con un poco de calma" y ver hasta donde puede llegar para estar "por lo menos" cerca del podio, ha concluido.