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Automovilismo
31 de octubre de 2026 - 21:25

Sainz: Va a ser complicado puntuar, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale el decimosexto este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que "va a ser complicado puntuar", pero que intentarán hacerlo "lo mejor posible".

Por EFE
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"Hoy tuvimos la posibilidad de meter el coche en la Q2 (la segunda ronda de la calificación), Optimizamos lo que teníamos y aprovechamos la ocasión, así que, desde este punto de vista, podemos estar contentos", comentó Sainz, de 32 años, que cuenta cuatro victorias en la Fórmula Uno, una de ellas hace dos años en esta pista.

"A pesar de eso, no me sentí tan a gusto como ayer; y me estuve peleando con el coche bastante más que de forma habitual", explicó el talentoso piloto madrileño, que disputa su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda con la escudería de Grove, para la que la campaña pasada logró dos de sus 29 podios, al acabar tercero en Baku (Azerbaiyán) y en Lusail (Qatar).

"Teníamos problemas con el equilibrio y nos excedimos algo en los cambios de configuración que efectuamos", apuntó.

"Tenemos coches más rápidos por delante y por detrás, por lo que será complicado puntuar; pero intentaremos darlo todo para ofrecerle un buen espectáculo a estos aficionados tan fantásticos", comentó Sainz este sábado tras la calificación que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

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