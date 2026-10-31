Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 728 milésimas, 148 menos que el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), asimismo con el neumático blando.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) también quedó eliminado, con el decimotercer tiempo de la ronda.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.