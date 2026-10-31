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Automovilismo
31 de octubre de 2026 - 19:00

Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el duodécimo- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por EFE
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El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 728 milésimas, 148 menos que el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), asimismo con el neumático blando.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) también quedó eliminado, con el decimotercer tiempo de la ronda.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

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