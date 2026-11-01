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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 19:30

Antonelli mejora a Vettel y es, de lejos, el más joven campeón de la historia de la F1

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Madrid, 1 nov (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este domingo acabó tercero el Gran Premio de Ciudad de México, se convirtió de esta manera, con 20 años, dos meses y siete días, en el campeón mundial más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, mejorando en más de tres años el récord que poseía el alemán Sebastian Vettel.

Por EFE
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Vettel festejó el primero de los cuatro Mundiales que ganó para Red Bull en la última carrera de 2010, en Abu Dabi, con 23 años y 134 días.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) pasa a ser ahora el cuarto más joven campeón de todos los tiempos. Cuando ganó el primero de sus dos títulos con Renault, en 2005, mejorando la plusmarca del brasileño Emerson Fitipaldi, el genial piloto asturiano contaba 24 años y 58 días.

La marca de Alonso la mejoró en 2008 el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que se coronó por primera vez, con McLaren, a los 23 años y 300 días.

A Sir Lewis lo mejoró Vettel dos años más tarde; pero no lo hizo, cuando lo destronó, en 2021, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen. ‘Mad Max’ ganó su primer título en 2021 a los 24 años y 73 días; una marca de juventud que tampoco mejoró la del genial piloto asturiano y que ahora pasa a ser la quinta mejor de todos los tiempos.

-- Los campeones del Mundo de F1 más jóvenes de la historia:

1) Andrea Kimi Antonelli (ITA): 20 años, dos meses y siete días

2) Sebastian Vettel (GER): 23 años y 134 días

3) Lewis Hamilton (GBR): 23 años y 300 días

4) Fernando Alonso (ESP): 24 años y 58 días.

5) Max Verstappen (NED): 24 años y 73 días.

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