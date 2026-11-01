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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 08:14

Rally del Chaco 2026 en vivo: Comienza la decisiva Etapa 3

El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

El Rally del Chaco 2026 define hoy al ganador. Seguilo en vivo por ABC.

Por Darío Ibarra
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La Etapa 3 del Rally del Chaco en vivo

08:12 Alejandro Galanti llegó al final de la PE17

Alejandro Galanti culminó la PE17 con un tiempo de 12 minutos y 9,8 segundos.

08:09 Tiago Weiler, el cuarto en realizar la PE17

Tiago Weiler corre en la primera especial de la Etapa 3 del Rally del Chaco 2026.

08:06 Gustavo Saba es el tercero en partir en la PE17

Gustavo Saba y Pablo Olmos están en carrera en la PE17 del Rally del Chaco 2026.

08:03 Migue Zaldívar partió en los 18,65 km de la PE17

Migue Zaldívar y Adolfo González corren los 18,65 kilómetros de la PE17.

08:01 Alejandro Galanti lidera con 32,20 segundos de ventaja

Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 con 32,20 segundos de ventaja sobre Migue Zaldívar.

08:00 Alejandro Galanti corre la PE17 y abre la Etapa 3

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi parten en Cañada Elisa, la primera especial de la Etapa 3 del Rally del Chaco 2026.

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