Cerro Porteño vs. Olimpia: Superclásico paraguayo en vivo

El aroma a partido grande se apodera este domingo de Barrio Obrero. Cerro Porteño y Olimpia animan desde las 17:00 el cuarto y último superclásico liguero de la temporada, en el marco de la decimoséptima fecha del torneo Clausura.

Independientemente del momento que atraviese cada uno en la tabla, un clásico siempre promete emociones fuertes, y el escenario no podría ser mejor: La Nueva Olla rebosante de pasión para albergar el duelo que paraliza al país.

El “Ciclón” busca el despegue y salvar el honor

Para el Ciclón, el campeonato quedó lejos, y su gran foco actual apunta a la conquista de la Copa Paraguay. Sin embargo, el equipo azulgrana arrastra una cuenta pendiente gigante: aún no pudo ganarle a su tradicional rival en lo que va del año. La misión de hoy no es solo cortar esa mala racha estadística, sino aprovechar el peso anímico de un triunfo clásico para levantar vuelo futbolístico en la recta final de la temporada.

El “Decano”, dominador del año, va por otro golpe

Del otro lado de la vereda, el Decano llega con el viento a favor que marcan los números. En lo que va del ciclo, Olimpia se impuso en los tres enfrentamientos previos: dos de ellos fueron victorias en cancha, celebradas en Sajonia y en el propio Barrio Obrero, mientras que el restante se definió en el escritorio, decretado tras los incidentes generados por la parcialidad azulgrana en el Defensores del Chaco.

Por presente y hegemonía reciente en los cruces directos, los de la franja parten con el traje de favoritos. No obstante, en el terreno de un superclásico las estadísticas suelen quedar de lado cuando rueda el balón.

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Cerro Porteño vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

La Olla presenta su mejor ingrediente: el clásico

Cerro Porteño y Olimpia animarán este domingo en Barrio Obrero el cuarto y último clásico liguero de la temporada, marcado para las 17:00.

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Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo, correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Cerro Porteño y la obsesión de romper cinco años sin ganarle a Olimpia en La Nueva Olla

El “Ciclón” recibe a su eterno rival con una doble misión: mantenerse en la pelea por el título del torneo Clausura 2026 y exorcizar una racha negra de media década sin conocer la victoria como local ante el Franjeado.

Arbitraje mundialista para el superclásico del domingo en La Nueva Olla

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó a las autoridades para la decimoséptima fecha del torneo Clausura 2026. El plato fuerte será este domingo en La Nueva Olla, con una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo.

Vitamina Sánchez palpita el clásico: “Muy importante para nosotros, que estamos en la pelea por el título”

Con el liderazgo del torneo en juego y un historial perfecto de tres victorias en igual cantidad presentaciones ante Cerro Porteño, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, palpitó el duelo decisivo con declaraciones contundentes que reflejan el pulso de su plantel.