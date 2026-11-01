Antonelli: No tengo palabras, intento entender lo que acaba de suceder

"Lo hemos conseguido. No tengo palabras, estoy intentando entender lo que acaba de suceder", manifestó, en la entrevista a pie de pista, nada más bajarse de su Mercedes, Antonelli, de 20 años, que se proclamó el campeón más joven de todos los tiempos -mejorando en más de tres años el anterior récord, el del cuatro veces coronado alemán Sebastian Vettel- y en el tercer italiano, el primero desde que lo hiciese por última vez Alberto Ascari hace 73 años, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

"Ha sido una temporada increíble; y acabarla en el podio con (el cuádruple campeón mundial neerlandés) Max (Verstappen, de Red Bull, ganador de la carrera) y (el séptuple campeón mundial inglés) Lewis (Hamilton, de Ferrari, que acabó segundo) es algo sencillamente genial", explicó Kimi, con nueve victorias y siete 'poles' en la Fórmula Uno, todas ellas este temporada.

"Ya tengo ganas de afrontar nuevos duelos (deportivos) en el futuro", apuntó Antonelli, que, evidentemente recibió innumerables felicitaciones, entre las que destacaron las que, a través de sendos videos, le hicieron llegar tanto el propio Vettel -cuyo récord de precocidad en ganar el título acaba de batir- y su compatriota Stefano Domenicali, CEO y 'mandamás' de la Fórmula Uno.

"Este fin de semana estuve algo más tenso de lo habitual, lo tengo que reconocer. Me alegra muchísimo de que todo haya salido bien", comentó el joven astro boloñés, que se emocionó varias veces después de bajarse del coche, especialmente al escuchar en su honor el 'Nessum Dorma' del italiano Giacomo Puccini; melodía que le recordaba a su abuelo, Giordano: dueño de un taller mecánico, que fue el que inoculó la pasión por el automovilismo al padre de Kimi, Marco, y al propio flamante campeón mundial.