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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 19:30

Antonelli, tercer italiano en ganar el Mundial de F1 y el primero en 73 años

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Madrid, 1 nov (EFE).- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este domingo acabó tercero el Gran Premio de Ciudad de México y se aseguró de forma matemática la consecución del título, se convirtió de esta forma en el tercer italiano de la historia en ganar el Mundial de Fórmula Uno. Exactamente 73 años después de que lo lograse por última vez Alberto Ascari.

Por EFE
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La Fórmula Uno, cuya primera carrera tuvo lugar en el circuito inglés de Silverstone, existe desde 1950, una temporada en la que Italia festejó al primer campeón de la historia: Giuseppe Farina.

Un año después, el quíntuple campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio logró su primera corona. Y las dos temporadas siguientes fueron los que encumbraron a Ascari, que repitió en 1953 el título logrado un curso antes.

Desde entonces, hasta este domingo, Italia sólo festejó los títulos de Ferrari, la escudería más laureada de la historia -con 15 títulos de pilotos y 16 de constructores-, auténtico símbolo económico, deportivo e industrial del país.

Antonelli, nacido en Bolonia, no sólo ha devuelto la sonrisa a la afición automovilística italiana. Lo ha hecho batiendo una plusmarca que tardará en ser mejorada. A los 20 años, dos meses y siete días se convirtió en el más joven de la historia en coronarse. Mejorando en más de tres años al cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel, que ganó el primero de sus cuatro títulos seguidos, en 2010, con 23 años y 134 días.

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