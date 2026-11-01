Antonelli, tercer italiano en ganar el Mundial de F1 y el primero en 73 años

La Fórmula Uno, cuya primera carrera tuvo lugar en el circuito inglés de Silverstone, existe desde 1950, una temporada en la que Italia festejó al primer campeón de la historia: Giuseppe Farina.

Un año después, el quíntuple campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio logró su primera corona. Y las dos temporadas siguientes fueron los que encumbraron a Ascari, que repitió en 1953 el título logrado un curso antes.

Desde entonces, hasta este domingo, Italia sólo festejó los títulos de Ferrari, la escudería más laureada de la historia -con 15 títulos de pilotos y 16 de constructores-, auténtico símbolo económico, deportivo e industrial del país.

Antonelli, nacido en Bolonia, no sólo ha devuelto la sonrisa a la afición automovilística italiana. Lo ha hecho batiendo una plusmarca que tardará en ser mejorada. A los 20 años, dos meses y siete días se convirtió en el más joven de la historia en coronarse. Mejorando en más de tres años al cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel, que ganó el primero de sus cuatro títulos seguidos, en 2010, con 23 años y 134 días.