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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 18:20

Bandera roja en Ciudad de México por accidente de Bottas

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno año, que se disputa este domingo en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez ha quedado interrumpido, con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del finlandés Valtteri Bottas, el compañero del mexicano Sergio Pérez en Cadillac.

Por EFE
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A Bottas se le rompió la suspensión delantera izquierda a la entrada de la primera curva en la cuadragésima quinta de las 71 vueltas a las que está prevista la carrera, por lo que, después de que inicialmente entrase en pista el coche de seguridad; se decretó la interrupción de una prueba que se reanudará, desde la parrilla, en el momento en el que se retire de pista el monoplaza del finés y se limpien los desperfectos.

En el momento de la interrupción lideraba la prueba el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que es tercero y, salvo auténtica desgracia, se proclamará matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo en México, a falta de cuatro carreras.

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