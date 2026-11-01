Bandera roja en Ciudad de México por accidente de Bottas

A Bottas se le rompió la suspensión delantera izquierda a la entrada de la primera curva en la cuadragésima quinta de las 71 vueltas a las que está prevista la carrera, por lo que, después de que inicialmente entrase en pista el coche de seguridad; se decretó la interrupción de una prueba que se reanudará, desde la parrilla, en el momento en el que se retire de pista el monoplaza del finés y se limpien los desperfectos.

En el momento de la interrupción lideraba la prueba el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que es tercero y, salvo auténtica desgracia, se proclamará matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo en México, a falta de cuatro carreras.