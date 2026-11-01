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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 22:15

'Checo' Pérez: Ha sido una carrera divertida, pero caótica

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac, que aca decimosexto bó largará vigésimo primero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "una carrera divertida, pero caótica".

Por EFE
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"La de hoy fue una carrera entretenida pero caótica; sobre todo fue positivo poder luchar contra los coches que nos rodeaban y avanzar posiciones durante la primera tanda. Logramos avanzar hasta la decimotercera plaza y estuve compitiendo duramente defendiendo bien mi posición", declaró este domingo 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que completó este domingo, ante su muy apasionada afición, su Gran Premio número 300 en la categoría reina, en la que cuenta un total de seis victorias y 39 podios.

"Desgraciadamente, una mala parada en 'boxes', debido a un problema con una de las pistolas de cambiar los tornillos de las ruedas, nos hizo perder posición en pista y, a la postre, comprometió nuestra carrera", dijo.

"Luego, intentamos recuperar terreno en la segunda tanda, pero otros incidentes y una sanción de tiempo, provocada por un fallo en un sensor, complicaron las cosas", comentó el bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la Fórmula Uno con la debutante escudería estadounidense, con la que ha prolongado su vínculo tres temporadas más, hasta 2029.

"Fue estupendo poder competir a buen nivel y luchar contra algunos de los coches más rápidos. Sobre todo, ha sido un auténtico placer estar aquí en México esta semana, corriendo ante estos increíbles aficionados y sintiendo todo su apoyo", apuntó.

"Quiero darle mis más sinceras gracias a todos los que han venido hoy y nos apoyaron durante la carrera. Eso es algo que significa mucho para nosotros. Estoy impresionado con lo que hemos conseguido con este coche y espero que podamos mantener esta racha con miras a la próxima temporada". declaró el ídolo local después de la carrera que tuvo lugar este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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