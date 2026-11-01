01 de noviembre de 2026 - 21:55
Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México
Redacción deportes, 1 nov (EFE).-Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez:
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- RETIRADOS: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Oliver Bearman (GBR/Haas), Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls).
- VUELTA RÁPIDA: Hamilton (1:19,268, en la vuelta 50)
- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, el 8 de noviembre.