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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 23:40

Colapinto: Final amargo por haber perdido los puntos por infracción con banderas amarillas

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este domingo había cruzado la meta octavo, pero que, por una sanción de diez segundos -por infracción durante banderas amarillas- acabó decimoquinto el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "un final muy amargo, después" de haber experimentado la alegría "de estar de nuevo en los puntos".

Por EFE
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"Ha sido un final muy amargo, después de lo que había sido una sensación placentera por regresar de nuevo a los puntos tras una serie de carreras sin puntuar", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que, a pesar de la sanción, sigue siendo duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

"Pido disculpas a todos en el equipo por lo sucedido mientras ondeaban las banderas amarillas", manifestó el argentino, cuyo mejor resultado desde que compite en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Al tiempo que es difícil de entender el porqué, ha sido mi error dentro del coche. Siento que, en líneas generales, había sido una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en unas circunstancias difíciles; pero, por desgracia, por infracción durante las banderas amarillas, nos penalizaron y perdimos los puntos que merecimos sumar", comentó Colapinto, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, recibió idéntica penalización que él y pasó del décimo puesto con el que había cruzado la meta al decimoséptimo que ocupa en la clasificación final de la carrera.

"Quiero dar mi gran enhorabuena a (el italiano Andrea) Kimi (Antonelli, de Mercedes, flamante campeón del mundo). Realmente se lo merece, después de la temporada que ha completado. Ahora se une a esa lista de grandes campeones; y me alegro por él", indicó el argentino en referencia al más joven ganador del certamen de toda la historia.

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