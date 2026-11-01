Colapinto, penalizado con diez segundos, acaba decimoquinto en México; Bortoleto, noveno

Colapinto, de 23 años, recibió la sanción, después de concluida la carrera, por haber infringido el protocolo de actuación mientras ondeaban las banderas amarillas, por lo que perdió siete puestos en la clasificación final de la prueba.

Su compañero, el francés Pierre Gasly, que había sido décimo, sufrió idéntica penalización, por el mismo motivo, que el piloto de Pilar (Buenas Aires) y concluyó decimoséptimo.

Las sanciones de los dos pilotos de Alpine implican que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que había sido undécimo, concluyese el Gran Premio de Ciudad de México en novena posición.