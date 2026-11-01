MotoGP Group, "decepcionado" por la decisión de Yamaha de no competir en Catar

"Si bien reconocemos que el equipo está sujeto a una política corporativa más amplia que restringe los viajes a Medio Oriente, no creemos que esta decisión refleje las amplias garantías proporcionadas a todas las partes interesadas del campeonato", considera.

MotoGP Group asegura que "después de consultar con el Estado de Qatar, el Circuito Internacional de Lusail, asesores de seguridad independientes y el propio proceso continuo de evaluación de riesgos de MotoGP, MotoGP no ha recibido ninguna información que justifique un cambio en los planes actuales para el evento".

"Hoy comunicamos esta postura, junto con la información más reciente disponible, a todos los fabricantes y equipos, y agradecemos la confirmación del resto de la parrilla de que competirán en Qatar. Les agradecemos este compromiso", indica.

"Además de las implicaciones contractuales de la decisión de Yamaha para sus acuerdos con MotoGP e IRTA, la no participación de Yamaha también conlleva implicaciones deportivas, cuyas consecuencias serán gestionadas por la FIM de acuerdo con el reglamento del Campeonato", advierte MotoGP Group tras conocer la decisión de Yamaha después de la disputa del GP de Malasia en Sepang.