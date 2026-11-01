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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 21:50

Sainz: Felicidades a Kimi (Antonelli), ha hecho un gran trabajo esta temporada

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que acabó decimoquinto el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez que felicita al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo -el más joven de toda la historia, con 20 años-, que, en su opinión, efectuó "un gran trabajo esta temporada".

Por EFE
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"Lo primero de todo, quiero felicitar a Kimi (Antonelli), porque ha hecho un gran trabajo esta temporada. Así que mi enhorabuena a él y a su equipo", declaró Sainz, de 32 años, que cuenta cuatro victorias -una de ellas hace dos años en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno.

"Tuve una buena primera mitad de la carrera, en la que optamos por una estrategia de ir a una sola parada bastante pronto. Estaba funcionando bien y íbamos camino de maximizar nuestro resultado de hoy, pero la re-salida fue un caos y perdí algo de terreno", explicó el talentoso piloto madrileño, que disputa su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda con la escudería de Grove, para la que la campaña pasada logró dos de sus 29 podios, al acabar tercero en Baku (Azerbaiyán) y en Lusail (Qatar).

"Intentamos recuperar posiciones en la última tanda el último tramo, pero perdimos el equilibrio del coche y el sobrecalentamiento empeoró aún más la situación", señaló.

"En líneas generales, ha sido otro fin de semana difícil, pero extraeremos todas las enseñanzas posibles de esta semana con miras a Brasil y seguiremos apretando en las carreras venideras", indicó Carlos Sainz este domingo en el circuito de Ciudad de México.

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