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Automovilismo
03 de noviembre de 2026 - 06:50

Alex Márquez, operado con éxito de la clavícula derecha y de la mano izquierda

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha confirmado este martes el éxito de la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter en su clavícula derecha y en la mano izquierda en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Por EFE
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El pequeño de los hermanos Márquez, que fue sometido a la citada intervención para "extraer material de osteosíntesis" en su clavícula derecha y mano izquierda, apuntó que también se le había realizado una "una bursectomía artroscópica en el hombro derecho".

En su cuenta de una red social, Alex Márquez explicó que se le han retirado "las placas y los elementos de fijación que llevaba en la clavícula y en la mano, además de eliminar una pequeña bolsa del hombro que ayuda a evitar el roce entre los tendones y la articulación".

Alex Márquez ya detalló tras la carrera de Sepang (Malasia) que esta intervención estaba programada desde hace tiempo y que había "un plan A, B y C" para llevar a cabo la misma. La operación le impedirá estar en Catar, aunque espera poder hacerlo en la siguiente cita del campeonato, en el circuito de Portimao (Portugal) en un par de semanas.

El piloto de la escudería 'Gresini Racing' ha comentado también que esta última intervención "se ha realizado mediante artroscopia, una técnica mínimamente invasiva", que la misma transcurrió "sin incidencias" y que ahora comienza su recuperación en casa. Asimismo, ha agradecido el trabajo del médico Samuel Antuña y de todo su equipo.

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