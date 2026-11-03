ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Automovilismo
03 de noviembre de 2026 - 20:15

El Rally de Paraguay buscará nuevo patrocinador tras intervención de banco privado

Imagen sin descripción

Asunción, 3 nov (EFE).- El Rally de Paraguay buscará un nuevo patrocinador principal después de que la entidad privada Ueno bank, que se convirtió en el mayor aliado financiero en etapas de la competencia mundial disputadas en 2025 y 2026 en el país, fuera intervenida este martes por el Banco Central por insolvencia, dijo el miembro del comité organizador local de la competición, Camilo Pérez.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Me preocupa el Rally, cada año ellos son el 'main sponsor' (principal patrocinador) del Rally de Paraguay, tendríamos que salir a buscar (otro) para el año que viene", indicó Pérez durante una entrevista con la radio local ABC Cardinal.

El dirigente, que también preside el Comité Olímpico Paraguayo (COP), afirmó que Ueno bank aportaba cerca de un millón de dólares como patrocinador de la etapa paraguaya del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés).

"Nosotros vamos a salir a buscar (...), creo que no va a ser difícil (conseguir otro patrocinador principal), creo que lo vamos a hacer con éxito", insistió.

Asimismo, señaló que el comité organizador del Rally de Paraguay debe "hacer un arreglo de cuentas" con Ueno bank, que además del patrocinio prestaba servicios como venta de entradas y otros para la competencia.

"Finalmente, creo que nosotros vamos a terminar debiéndoles a ellos", apuntó sin ofrecer más detalles.

El pasado 8 de octubre, el Gobierno paraguayo confirmó que albergará una de las fechas del "histórico calendario" del campeonato de 2027, que por primera vez se correrá en 15 etapas.

Entonces, el país informó en un comunicado que acogerá la decimotercera jornada del campeonato, entre el 21 y el 24 de octubre de 2027, dos semanas antes de que se corra la etapa chilena en la región de Bío Bío.

Paraguay firmó en 2024 un contrato para acoger una etapa del certamen por tres años consecutivos, pero en agosto el presidente Santiago Peña reveló que aspira a un nuevo acuerdo para mantener al país en el calendario por otros 10 años.

El piloto francés Sébastien Ogier ganó la etapa paraguaya en 2025, mientras que este año lo hizo el finlandés Sami Pajari.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
02
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más

Te puede interesar