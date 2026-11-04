ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Automovilismo
04 de noviembre de 2026 - 08:55

Alonso y Holgado, a "disfrutar" en Lusail antes del cambio de categoría

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El hispanocolombiano David Alonso y el español Daniel Holgado, compañeros en el equipo CFMoto de Moto2 de Jorge Martínez 'Aspar', llegan al circuito catarí de Lusail con el objetivo de "disfrutar" antes de cambiar de categoría.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Para David Alonso, que en 2027 será piloto oficial Honda de MotoGP en el equipo del italiano Lucio Cecchinello, lo más importante será centrarse en hacer su trabajo, pues para él la victoria de Malasia le ha dado "una motivación extra" y quiere "disfrutar" de sus últimas carreras en Moto2.

Daniel Holgado, que será piloto de la escudería 'Gresini Racing' en 2027 junto a su compatriota Joan Mir, ha recordado que el circuito de Catar le "gusta mucho", si bien ha reconocido que es "un trazado muy especial" en el que tiene "ganas de disfrutar", pues es uno de sus circuitos favoritos y la única carrera que se corre de noche, de manera que es "algo especial y muy diferente".

Asimismo, ha comentado que el año pasado fue la primera carrera en la que realmente pudo "pelear por las posiciones delanteras", aunque le faltó "algo de experiencia", pero ha incidido en que el objetivo principal es "entrar en el top 3". También ha apuntado en este sentido que hay "rivales muy fuertes", pero que intentará "darlo todo".

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar