Alonso y Holgado, a "disfrutar" en Lusail antes del cambio de categoría

Para David Alonso, que en 2027 será piloto oficial Honda de MotoGP en el equipo del italiano Lucio Cecchinello, lo más importante será centrarse en hacer su trabajo, pues para él la victoria de Malasia le ha dado "una motivación extra" y quiere "disfrutar" de sus últimas carreras en Moto2.

Daniel Holgado, que será piloto de la escudería 'Gresini Racing' en 2027 junto a su compatriota Joan Mir, ha recordado que el circuito de Catar le "gusta mucho", si bien ha reconocido que es "un trazado muy especial" en el que tiene "ganas de disfrutar", pues es uno de sus circuitos favoritos y la única carrera que se corre de noche, de manera que es "algo especial y muy diferente".

Asimismo, ha comentado que el año pasado fue la primera carrera en la que realmente pudo "pelear por las posiciones delanteras", aunque le faltó "algo de experiencia", pero ha incidido en que el objetivo principal es "entrar en el top 3". También ha apuntado en este sentido que hay "rivales muy fuertes", pero que intentará "darlo todo".