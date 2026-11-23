El exvicepresidente segundo de Ueno Bank y exdirector operativo del Grupo Vázquez, Julio Daniel Rey Fernández, abrió un abanico de datos a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Mencionó presuntos vínculos con firmas adjudicadas por millonarias licitaciones públicas.

“En el caso de la quiniela, también es a través de una empresa denominada Data Force (sic), que también estaría vinculada al Grupo Vázquez”, reveló Rey, quien está imputado y detenido en el marco de la causa Ueno Bank.

A renglón seguido, señaló que una persona llamada Diana Jara se encargaba de las licitaciones del grupo y podría dar más información al respecto.

Los que están detrás

Entre las compañías que obtuvieron la concesión para explotar la quiniela en Paraguay se encuentra “Dataforge SA”, cuyos accionistas son Tadeo Miguel Carrasco Martínez (presidente) y José Augusto Sala Cardozo (vicepresidente), según los últimos registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fueron facilitados ante un pedido de acceso a la información pública.

Dataforge integra un consorcio junto con Daruma SAM SA y Caproni SA, al cual la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) adjudicó el 17 de abril de este año una de las dos concesiones de la quiniela.

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Sala fue hasta el 2024 gerente general interino de Ueno Bank, representante legal de GSR EAS –la firma allanada en busca del dinero del banco– y también es Presidente y dueño del 90% de Mowi SA, otra de las empresas vinculadas al grupo. Hoy está imputado por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Su imputación se relaciona con los créditos de Ueno a Mowi, que según la Fiscalía fueron transferidos a otras firmas vinculadas.

Por su parte, Carrasco, fue socio fundador y director titular de Aime SA Corredora de Seguros, una de las empresas mencionadas dentro del informe del Banco Central del Paraguay (BCP) en el esquema de préstamos y pagos de Ueno. Además, fue director titular de Vinanzas SA, también vinculada al Grupo Vázquez.

La compra de la empresa

Dataforge no nació como una firma dedicada a los juegos de azar. De acuerdo con la escritura de constitución entregada por el MEF, la sociedad fue constituida el 22 de enero de 2025 por los abogados Verónica Franco López Moreira y Carlos Lorenzo Codas, con un capital inicial de apenas G. 3 millones y un objeto social genérico “Todo acto de lícito comercio”, sin referencias a la explotación de apuestas.

Casi diez meses después, el 19 de noviembre de 2025, en plena difusión de los pliegos de la licitación de la quiniela, los fundadores transfirieron sus acciones a Carrasco y Sala.

El 1 de diciembre de ese año, ambos participaron de asambleas que modificaron los estatutos de la compañía. En esa fecha, Dataforge elevó su capital a G. 1.000 millones y cambió su objeto social principal para dedicarse al desarrollo de distintos tipos de juegos de azar y sorteos.

El porcentaje de acciones de Sala fue cambiando rápidamente. El registro de acciones al 19 de noviembre le asigna el 10% de las acciones, mientras que en una declaración de beneficiarios finales del 20 de noviembre se consignó un 50%. Desde el 28 del mismo mes, las comunicaciones registraron a Carrasco con el 93% y a Sala con el 7%.

Cambios y postergaciones

El proceso de concesión de la quiniela no se realiza a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); sin embargo, algunos documentos que se encuentran disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) confirman que las reglas de la licitación cambiaron antes de que se abrieran las ofertas.

En diciembre de 2025, la Conajzar aprobó una primera adenda y la envió a la DNIT para que la homologara. Dicha institución no la aprobó y respondió con observaciones, según la Resolución de Presidencia Nº 28/2026. Desconocemos el contenido de ese primer intento de modificación.

El 28 de enero, la comisión de la Conajzar se dividió. Tres de sus miembros, Óscar Campuzano , Félix Ortellado y Hernán Rivas Román, decidieron volver al pliego original, según la Nota Conajzar Nº 02/2026. El presidente, Carlos Liseras Osorio, defendió la adenda. Por mayoría, se anunció que “no se emitirá adenda alguna”.

Technologies Development of Paraguay SA (TDP) y el consorcio Daruma SAM-Caproni-Dataforge presentaron recursos de reconsideración contra esa decisión, según consta en la Resolución N° 28/2026. En consecuencia, se postergó por segunda vez la apertura de ofertas.

El 25 de febrero, la Conajzar emitió finalmente una nueva adenda, que también fue firmada por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué. El cambio principal en el Pliego de Bases y Condiciones afectó al pago mínimo que deben hacer los concesionarios al Estado. Con el pliego original, cada uno debía pagar al menos una cuota fija. Con la adenda, cada uno paga su porcentaje sobre lo que recauda, y solo si entre todos no llegan a G. 9.500 millones al mes deben repartirse la diferencia en partes iguales.

La adenda también dispuso que el comité evaluador fuera conformado por la Conajzar y no por la DNIT. Lo que no cambió fue una regla para los consorcios, que indicaba que bastaba con que uno solo de sus integrantes acredite el patrimonio de al menos G. 20.000 millones y la experiencia en quiniela o en juegos que exige el pliego, con lo cual no era necesario que Dataforge acreditara por sí sola esos requisitos para continuar con la licitación.

Tras esa adenda, las ofertas se abrieron el 27 de marzo de este año. Se presentaron el consorcio Daruma SAM-Caproni-Dataforge, representado por Carlos Alberto Sacco; y TDP, cuyo apoderado es José Fernández Zacur. Ambos concursantes ofrecieron pagar al Estado el 19% de lo que recauden por mes, el mínimo permitido.

El 17 de abril, la Conajzar adjudicó la quiniela a los dos oferentes. Según su comunicado, ambos acreditaron “solvencia jurídica, técnica y financiera”. El 4 de mayo, el entonces presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5971, que les otorgó la concesión por cinco años.

Según los últimos registros, el negocio de la quiniela en Paraguay mueve más de 120 millones de dólares al año.

Un “manual” para ganar

En el allanamiento a la vivienda de Miguel Vázquez, CEO del grupo Vázquez y Ueno Bank, el equipo fiscal encontró una hoja impresa que reveló presuntas maniobras para que firmas del Grupo Vázquez ganasen contratos públicos por US$ 241 millones.

En el texto hallado el 3 de noviembre se señalan llamados a licitación en el rubro de seguridad y tecnología con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), las Fuerzas Armadas e Itaipú.

Préstamos de Ueno a Mowi SA y Aime SA

La presencia de José Sala en Dataforge se suma a su participación en el Grupo Vázquez, investigado por el Ministerio Público tras la intervención de Ueno Bank, al que el Banco Central del Paraguay (BCP) sometió a un proceso de resolución por insuficiencia de solvencia.

Según el acta de imputación de la causa 89/2026, Sala fue subgerente general y gerente general interino de Ueno hasta el 9 de diciembre de 2024.

El 19 de septiembre de 2025 compró el 90% de Mowi SA a Grupo Vázquez SA por G. 7.200 millones, según un reporte de supervisión del BCP del 8 de junio de 2026.

Siete días después, Mowi recibió su primer préstamo de Ueno, de US$ 12,5 millones. Hasta abril de 2026, los créditos sumaron G. 254.157 millones, unos US$ 42,5 millones.

Según el acta, el dinero habría sido transferido casi de inmediato a otras sociedades del grupo, y Mowi no habría tenido capacidad para pagarlo.

Ueno tenía a Mowi registrada como vinculada ante la Superintendencia de Bancos (SIB), pero en octubre de 2025 pidió excluirla de esa categoría. Dicha institución señaló falta de documentos y concluyó que la desvinculación sería “meramente documental”.

A raíz de ello, el banco transfirió la cartera, que incluía préstamos de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA, a Vinanzas SA.

Esta última empresa, según el Ministerio Público, también sería vinculada y no habría tenido recursos propios para pagarla, sino que recibió fondos de otras sociedades del Grupo Vázquez. Por estos hechos, el 4 de noviembre de 2026, Sala fue imputado junto con otras 26 personas por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Otra firma vinculada

En cuanto al presidente de Dataforge, Tadeo Carrasco, fue socio fundador y director titular de Aime SA Corredores de Seguros, y director titular de Vinanzas (la firma que compró la cartera de préstamos).

Aime nunca fue declarada formalmente como vinculada a Ueno, pero la Superintendencia encontró elementos para concluir que sí lo era, según el informe que entregó el BCP ante la Fiscalía.

Según el acta de imputación del Ministerio Público, esa firma recibió préstamos y sobregiros a sola firma con un saldo de G. 65.545 millones en marzo de 2026, que habrían sido transferidos de inmediato a otras empresas vinculadas.

Ante la Fiscalía, Julio Rey mencionó a Mowi y a “Data Force” entre las empresas usadas para “diferir” gastos del banco mediante créditos.