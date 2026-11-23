Un oso hormiguero, conocido en guaraní como jurumi, sorprendió este lunes a una familia del barrio Itá Pytã Punta de Asunción al aparecer en el patio de su vivienda. La presencia del animal generó preocupación debido a que la propiedad se encuentra al borde de un barranco.

Gladys Romero, propietaria de la vivienda, relató que encontró al animal alrededor de las 05:00, cuando se levantó para comenzar sus actividades cotidianas. Según comentó, nunca antes había recibido la visita de un animal silvestre de estas características.

“A las 05:00 me levanté para hacer mis actividades diarias y ya le encontré en mi patio. Como vivo cerca del río y a lo mejor se subió desde ahí”, expresó la mujer.

Romero explicó que su casa se encuentra en una zona ribereña, próxima al río Paraguay, por lo que presume que el oso hormiguero pudo haber llegado desde ese sector. Sin embargo, se desconoce cómo el animal terminó dentro de la propiedad.

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Jurumi se muestra dócil ante vecinos y mascotas

De acuerdo con los propietarios, el oso hormiguero se mostró tranquilo y no manifestó comportamientos agresivos hacia los integrantes de la familia, incluidos niños y adultos.

Asimismo, señalaron que el ejemplar tampoco reaccionó de manera agresiva ante las mascotas de la zona, aunque consideraron necesario que fuera rescatado por personal capacitado.

La presencia del jurumi despertó la curiosidad de los vecinos, varios de los cuales se acercaron hasta la casa para observar al inesperado visitante. Según Romero, el animal permaneció tranquilo incluso ante la presencia de otras personas.

La mujer comentó que es la primera vez que un animal silvestre aparece en su propiedad, por lo que el hecho generó sorpresa entre los habitantes de la zona.

Gran tamaño del jurumi dificulta su rescate

La principal preocupación de la familia radica en que la vivienda se encuentra al borde de un barranco en el barrio Itá Pytã Punta. Ante el riesgo de que el animal sufriera una caída, los propietarios solicitaron ayuda a las autoridades.

Tras el pedido de auxilio, bomberos voluntarios acudieron hasta la propiedad para evaluar la situación. Sin embargo, el interviniente Daniel Medina explicó que no cuentan con la capacidad necesaria para retirar al animal debido a su gran tamaño.

“Por el tamaño del animal es difícil que nosotros podamos retirarlo. Estamos viendo un contacto con el Mades y ellos nos dicen es que el animal es nadador. La intención es encaminarle hacia el río”, manifestó.

El voluntario explicó que ya se comunicaron con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para solicitar orientación sobre cómo proceder. Según indicó, desde la institución ambiental les recomendaron dirigir al oso hormiguero nuevamente hacia el río Paraguay, a fin de evitar retirarlo de su hábitat natural.

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Bomberos y Mades analizan cómo proceder

De acuerdo con la información transmitida por el Mades a los intervinientes, estos animales son buenos nadadores, por lo que una de las alternativas que se evalúan es encaminar al ejemplar hacia el río.

No obstante, Medina aclaró que todavía se encuentran analizando con la institución ambiental cuál sería el procedimiento más adecuado para intervenir sin poner en riesgo al animal.

El bombero voluntario recordó que en otras ocasiones ya participaron en el rescate de un jurumi, aunque aclaró que se trataba de un ejemplar de tamaño considerablemente menor al que apareció en esta vivienda.