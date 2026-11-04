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Automovilismo
04 de noviembre de 2026 - 08:40

El calendario 2027 de 'Hard Enduro' aumenta hasta nueve pruebas puntuables

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha confirmado el aumento del calendario del mundial de 'Hard Enduro' 2027 hasta nueve pruebas puntuables en ocho países, que comenzarán en Reino Unido y finalizarán en el Rodeo de Getzen en Alemania.

Por EFE
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La temporada empezará en el nuevo 'Tong Hard Enduro' del Reino Unido los días 17 y 18 de abril, y terminará en el 'Getzen Rodeo' en Alemania los días 23 y 24 de octubre, con pruebas en Portugal, Italia, Estados Unidos, Suecia, España y Turquía entre medias.

El calendario de 'Hard Enduro' de 2027 es el siguiente:

17/18 Abril Tong Hard Enduro (Bradford/Gran Bretaña)

30 Abril/2 Mayo Extreme Lagares (Oporto/Portugal)

14/16 Mayo Hard Enduro Italia (Sienna/Italia)

17/19 Junio Silver Kings Kellog (Silver Mountain/Estados Unidos)

19-21 Agosto Forza Orza (Orsa/Suecia)

3/5 Septiembre Abestone Hard Enduro (Abestone/Italia)

23/25 Septiembre Hixpania (Aguilar de Campoo/España)

8/10 Octubre Sea to Sky (Kemer/Turquía)

22-23 Octubre Getzen Rodeo (Griessbach/Alemania).

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