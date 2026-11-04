Guevara destaca que el circuito de Lusail le "gusta", pero nunca ha subido "al podio"

"Catar es un circuito que me gusta mucho, aunque nunca he subido al podio aquí, así que creo que este podría ser un buen fin de semana para intentar cambiar eso", señala Guevara en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que sólo está "a tres puntos y medio del líder del campeonato -el español Manuel González-, así que cada punto cuenta".

Y explica de Lusail que es "un circuito con muchas curvas rápidas", por lo que tendrá que "adaptar" su estilo de pilotaje "para sacarle el máximo partido".

Además, recuerda que viene de "un buen resultado en Malasia", en donde luchó hasta el final de la carrera, por lo que dice tener "muchas ganas" de que empiece el gran premio y "seguir trabajando como hasta ahora".