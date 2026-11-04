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Automovilismo
04 de noviembre de 2026 - 06:35

Guevara destaca que el circuito de Lusail le "gusta", pero nunca ha subido "al podio"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación del Mundial de Moto2, destaca del circuito de Lusail, escenario este fin de semana del Gran Premio de Catar de motociclismo, que le "gusta", pero recordó que nunca ha "subido al podio" en él.

Por EFE
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"Catar es un circuito que me gusta mucho, aunque nunca he subido al podio aquí, así que creo que este podría ser un buen fin de semana para intentar cambiar eso", señala Guevara en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que sólo está "a tres puntos y medio del líder del campeonato -el español Manuel González-, así que cada punto cuenta".

Y explica de Lusail que es "un circuito con muchas curvas rápidas", por lo que tendrá que "adaptar" su estilo de pilotaje "para sacarle el máximo partido".

Además, recuerda que viene de "un buen resultado en Malasia", en donde luchó hasta el final de la carrera, por lo que dice tener "muchas ganas" de que empiece el gran premio y "seguir trabajando como hasta ahora".

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