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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 10:15

Aldeguer y Fernández, "aptos" para Lusail; el británico Jake Dixon, en lugar de Joan Mir

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- Los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) han sido declarados "aptos" por la comisión médica de los grandes premios para disputar el Gran Premio de Catar de MotoGP, este fin de semana en el circuito de Lusail.

Por EFE
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Aldeguer se fracturó la base del primer metacarpiano de la mano derecha en Indonesia y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tras el período de recuperación, regresa ahora a la competición en el circuito catarí de Lusail, en donde ha pasado la pertinente revisión médica.

Raúl Fernández, por su parte, se resintió de la fractura en dos dedos de su mano derecha en Malasia y tuvo que desistir de competir, pero en Lusail ha pasado la comisión médica, que le ha declarado igualmente 'apto' para disputar la carrera catarí.

En tanto, el británico Jake Dixon será el sustituto de Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, sobre la Honda RC 213 V del equipo oficial. El español volvió a recaer en Malasia de su lesión, que le provoca mareos y visión doble, y no estará en Catar.

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