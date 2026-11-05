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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 15:55

Alonso ve posible sumar puntos en el GP de São Paulo si se clasifica entre los 14 primeros

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El español Fernando Alonso fijó este jueves las expectativas de Aston Martin de cara al Gran Premio de São Paulo y consideró que rodar entre la posición 12 y la 14 representa un nivel "competitivo" que les permite soñar con sumar puntos.

Por EFE
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​"En este momento del año, cuando los coches están estables en términos de rendimiento y mejoras, estar alrededor del P12, P13 o P14 es, más o menos, un fin de semana competitivo para nosotros", explicó el asturiano en rueda de prensa al ser consultado sobre qué considera un buen resultado en este tramo final del campeonato.

​Para Alonso, clasificarse en esa franja de la parrilla resulta indispensable para optar a los puestos que puntúan el domingo.

"Si compites y comienzas cerca de esas posiciones, creo que los puntos son posibles", dijo.

​El piloto subrayó la necesidad de "estar siempre cerca de la parte alta de la zona media" para pescar cualquier oportunidad que deje la carrera, tras la carrera en México, en donde el coche exhibió un ritmo prometedor en curva y chasis, aunque condicionado por problemas de fiabilidad, según explicó.

"Así es como tenemos que sumar este año: estando en el lugar adecuado en el momento oportuno", explicó el piloto.

Asimismo, Alonso cuestionó el calendario del tramo final de la temporada y la falta de optimización en los viajes.

"Son demasiadas carreras, al límite de ser demasiadas, y tal vez el calendario no sea realmente eficiente. Estar en Brasil ahora, volver a Europa y en diez días ir a Las Vegas es una exigencia enorme para esta parte del año. Pero es lo que hay, no creo que haya una solución a la vista", comentó.

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