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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 17:10

Antonelli, "feliz" de encarar el resto de la temporada "sin preocuparse" tras ser campeón

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El piloto italiano Kimi Antonelli, recién coronado campeón del mundo de Fórmula 1, dijo este jueves que está "feliz" de poder disfrutar el resto de la temporada "sin preocuparse por el campeonato", en la antesala al Gran Premio de São Paulo.

Por EFE
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A solo cuatro carreras del final, el campeón del mundo más joven de la historia de la F1, con solo 20 años, expresó a periodistas su satisfacción por afrontar el tramo final del certamen sin la presión del título sobre los hombros, aunque con el objetivo de culminar el año "en el nivel más alto posible" junto a Mercedes.

El piloto comentó que espera mayores niveles de "agresividad" contra él porque "nadie tiene nada que perder" ante la falta de especulación por los puntos.

"Todos estaremos al límite, pero va a ser divertido. Creo que va a ser muy intenso y simplemente intentaremos disfrutar, dar lo mejor y cerrar la temporada en un alto nivel, porque mi preparación para 2027 empieza ahora", concluyó.

La escudería Mercedes afronta este fin de semana en el Gran Premio de Brasil la oportunidad de sellar un doble festejo.

Tras coronar a Antonelli campeón del mundo en México, el equipo alemán llega a Interlagos a solo tres puntos de consagrarse matemáticamente en el campeonato de constructores, un logro que pondría final a una sequía que se extendía desde la temporada 2021.

Con 630 puntos en su haber, la única con chances de opacar el festejo es Ferrari, que la escolta con 504.

Sin embargo, dado que restan 129 unidades en juego en el calendario, el mayor número de victorias cosechadas por Mercedes a lo largo del año le otorgaría la corona ante un eventual empate.

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