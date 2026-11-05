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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 14:40

Colapinto pide cambios profundos y no "curitas" en Alpine para dar un salto el próximo año

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El piloto argentino Franco Colapinto consideró que Alpine necesita introducir cambios profundos en su monoplaza para resolver los problemas que arrastra y dar un salto de rendimiento la próxima temporada, ya que las actualizaciones durante el año fueron "como poner una curita" y así resulta difícil corregir las deficiencias.

Por EFE
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"Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año es como poner una curita encima de donde estás un poco lastimado", señaló Colapinto este jueves durante una conversación con periodistas en la víspera de los entrenamientos libres para el Gran Premio de São Paulo, el vigésimo del campeonato.

El argentino aseguró que Alpine tiene identificados los aspectos en los que debe trabajar y la dirección que debe seguir para mejorar, aunque reconoció que las soluciones más importantes tendrán que esperar al próximo monoplaza.

Durante la última carrera en el Gran Premio de México fue octavo en la pista, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir la velocidad con bandera amarilla y terminó en el decimoquinto lugar y sin puntuar.

Colapinto señaló que uno de sus principales objetivos personales sigue siendo ganar constancia para extraer el máximo rendimiento del coche en cualquier circunstancia.

"La velocidad siempre está, pero a veces lo que falta es la consistencia, poder repetirla de un fin de semana a otro", reconoció, antes de admitir que todavía le cuesta encontrar el equilibrio cuando el monoplaza no está en su ventana óptima.

Asimismo, se refirió a la complejidad de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 y consideró que su adaptación exige un esfuerzo adicional por parte de los pilotos, especialmente en la gestión del motor y la energía eléctrica.

"Prácticamente los pilotos hoy tienen que ser ingenieros también, porque hay mucho que leer y muchos datos que entender", explicó.

Preguntado por cómo sería su Fórmula 1 ideal, Colapinto apostó por una categoría más sencilla y menos dependiente de la tecnología, e incluso mencionó la posibilidad de recuperar los motores V8.

De cara al Gran Premio de São Paulo, Colapinto expresó su entusiasmo por competir en Brasil, un circuito que considera especial por su historia y por el ambiente que generan los aficionados, muchos de ellos llegados desde Argentina.

"Es una de las carreras que más espero durante el año", afirmó el argentino, que confía en poder ofrecer a los seguidores "buenos resultados" que les den motivos para celebrar.

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