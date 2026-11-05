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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 16:25

Hamilton, ante sus 400 carreras en F1: "Hay fotógrafos con 500" y "aún soy joven"

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton restó importancia este jueves a alcanzar los 400 grandes premios en la Fórmula 1, un hito que celebrará este fin de semana en Brasil, y aseguró que todavía se siente joven y mantiene intacta la velocidad necesaria para seguir compitiendo al máximo nivel.

Por EFE
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"Es una locura. Nunca, jamás, pensé que llegaría a alcanzar una cifra así", declaró Hamilton durante un encuentro con periodistas en la víspera de los entrenamientos libres para el Gran Premio de São Paulo, el vigésimo de la temporada.

El piloto y 'sir' británico de 41 años ironizó sobre esa marca, ya que se siente "muy joven, independientemente de lo que diga la gente": "He oído hablar de algunos fotógrafos que han estado presentes en 500 carreras", añadió.

A su juicio, la edad no importa en la Fórmula 1 mientras se mantengan el ritmo, la velocidad y la dedicación, "que es lo más importante", por lo que señaló que la cifra de 400 carreras es, "en cierto modo, irrelevante".

Asimismo, tras el anuncio del debut del brasileño Rafael Câmara, de 21 años, en este Gran Premio, Hamilton se mostró "muy orgulloso" por la llegada de tantos pilotos jóvenes a la parrilla, como el propio Kimi Antonelli, de 20 años, que se coronó campeón durante el GP de México.

"Veo a muchos antiguos pilotos de F1 hablando mal de los jóvenes, a pesar de que ellos mismos pasaron por algo parecido", dijo para añadir que no quiere convertirse en ese tipo de piloto "sin empatía".

Hamilton destacó la humildad y la elegancia de estos jóvenes, que pasaron "enormes dificultades para llegar" y ahora siguen un camino basado en "mantener la cabeza alta, fracasar y volver a levantarse" tras cada carrera.

"Lo más sencillo es equivocarse y perder el control de la situación, pero puedo entender lo que supone para cada uno de ellos levantarse, recomponerse y seguir adelante", apostilló el veterano piloto, ganador de siete campeonatos del mundo.

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