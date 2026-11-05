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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 14:35

Jorge Martín asegura estar "mejor" pero que tendrá que ver "hasta dónde" puede llegar

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Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), vuelve a intentarlo en el Gran Premio de Catar de MotoGP al que llega sintiéndose "mejor" después de trabajar "para llegar en la mejor condición posible" y que va verá "hasta dónde" puede llegar.

Por EFE
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"Hay que ver cuánto hemos avanzado en la moto, hasta cuánto me limita", señala a los medios de comunicación presentes en Lusail y recuerda que ya lo avanzó en Malasia, que intentaría correr en Qatar y que lo volverá a intentar y luego "ya veremos durante el fin de hasta dónde puedo llegar".

Martín, todavía convaleciente de su fractura del radio de su brazo derecho, que se produjo en la carrera 'sprint' de Australia, reconoce que en Malasia "aunque lo quería intentar, fue muy forzado" y afirma que "era muy pronto en la lesión", e insiste en que "sentía que no quería estar ahí" porque estaba "sufriendo mucho" e hizo bien en parar.

"Fue lo más inteligente para mi recuperación", señala Jorge Martín desde Lusail y asegura sentirse "mucho mejor", por lo que "hay que probarlo sí o sí".

"En este deporte sabemos que todo puede pasar y yo voy a estar ahí, por si sale alguna oportunidad", comenta Jorge Martín, quien reconoce que "Marc es el único que puede perder o ganar este Mundial".

Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del mundial insiste en que su objetivo es intentar llevar la pelea del mundial "hasta la última carrera", motivo por el que está en Lusail y que va a hacer "todo lo que esté en mi mano" para intentarlo.

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