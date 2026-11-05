Marc Márquez, ante la posibilidad de ser campeón: "a esto no se acostumbra uno nunca"

"Y no quiero sentirlo porque creo que está lejos aún", insiste Marc Márquez en la rueda de prensa previa al inicio de la competición, pues señala que "tienen que pasar demasiadas cosas, tengo que ganar las dos carreras prácticamente, y que mis rivales, sobre todo Martín, falle".

"No esperamos que sea así, porque al final tienes que pintarlo siempre lo más difícil posible, y luego ya veremos durante el fin de semana dónde estamos", recalca Marc Márquez.

Y recalcó que "si Martín ha venido aquí es porque se encuentra mejor y entonces estará en pista", pues desde su punto de vista "está haciendo todo lo que está en sus manos, intentarlo".

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo y vigente campeón de MotoGP, ha señalado que siempre se pone en la situación de que "saldrá a pista e irá rápido".

"Pero no sólo está Martín", recuerda Marc Márquez, "también está Bezzecchi" e insiste en que "quedan muchos momentos por vivir, porque los fines de semana ahora no son sólo ‘quedan tres carreras’, sino que quedan seis, seis salidas en las que siempre hay el extra de riesgo".