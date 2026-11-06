Di Giannantonio y Holgado, a ritmo de récord, y Quiles, los más rápidos

Di Giannantonio estableció un nuevo récord del trazado catarí al rodar en 1:50.406, con el que batió el registro del pasado año de Marc Márquez, quien lo hizo entonces en 1:50.499, 49 milésimas de segundo más rápido que el registro de hoy del nueve veces campeón del mundo.

Jorge Martín (Aprila RS-GP), aspirante al título y recuperándose todavía de su fractura del radio del brazo derecho, logró una más que meritoria séptima posición a poco más de seis décimas de segundo del piloto italiano.

Fabio di Giannantonio fue el primero en rebajar el récord del trazado (1:50.499) al rodar en 1:50.406 en su último ataque al cronómetro, y por detrás de él, Marc Márquez acabó siendo quien más se acercó, a pesar de tener un contratiempo durante la sesión al romper la cadena de la transmisión secundaria de su moto, con un registro de 1:50.548.

Ese registro le sirvió, al menos, para batir por 118 milésimas de segundo a otro de sus rivales por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero a 260 milésimas de 'Diggia'.

Otro italiano, 'Pecco' Bagnaia, acabó en la cuarta plaza, con Raúl Fernández, Enea Bastianini (KTM RC16), Jorge Martín, Johann Zarco, Ai Ogura y Brad Binder también en la segunda clasificación directa.

El español Daniel Holgado (Kalex) ha pulverizado el récord de Moto2, con los aspirantes al título, Izan Guevara (Boscoscuro) y Manuel González (Kalex), dirimiendo su propia pelea, que se decidió por poco, apenas diez milésimas de segundo, a favor del primero.

Holgado se ha convertido en el único piloto en bajar del segundo 55 al rodar en 1:55.897, con el que batió el registro que en 2025 protagonizó Manuel González con 1:56.301, quien vio como su última vuelta.

González trabajó con intensidad y pudo recoger sus frutos de no exceder los límites del trazado, pero durante la práctica oficial llegó a establecer un nuevo récord absoluto con 1:56.146, que le duró poco, pues Daniel Holgado, rodó en 1:56.039 primero y 1:55.897 en su decimosexto giro, el primer y único piloto en rodar en ese segundo.

Holgado acabó líder de Moto2 y con él pasaron a la segunda clasificación Filip Salac, Izan Guevara, Manuel González, Celestino Vietti, Senna Agius, David Alonso, Collin Veijer, Alonso López, Brry Baltus, José Antonio Rueda, Alex Escrig, Xabi Zurutuza y Adrián Huertas.

El español Máximo Quiles (KTM), líder y matemáticamente campeón del mundo de Moto3 en 2026, no ha defraudado las expectativas depositadas en él y ha sido el más rápido con tiempo de 2:03.172 en su primera participación en el circuito catarí, por delante de los también españoles David Almansa (KTM) y David Muñoz (KTM), que en los libres sufrió una fuerte caída.

Con Quiles pasaron directamente a la segunda clasificación David Almansa, David Muñoz, Hakim Danish, Veda Pratama, Rico Salmela, Joel Kelso, Adrián Fernández, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Marco Morelli, Scott Ogden, Valentín Perron y Ryusei Yamanaka.

Los españoles Álvaro Carpe o Brian Uriarte, que se juegan el subcampeonato mundial de Moto3, tendrán que disputar la primera clasificación para mejorar su posición en la formación de salida.