El español Daniel Holgado lidera los primeros libres

Holgado marcó un mejor tiempo de 1:56.784, en tanto que el récord de vuelta rápida lo tiene Manuel González (Kalex), el líder del campeonato, con 1:56.301 desde 2025, aunque en esta ocasión se tuvo que conformar con el cuarto puesto, 57 milésimas de segundo por detrás de su rival directo en el campeonato, Izan Guevara.

El español Iván Ortolá (Kalex) fue la primera referencia de la sesión libre de Moto2 con un tiempo de 1:57.687 en su tercera vuelta que ya estaba relativamente cerca del mejor registro de la categoría, que mantiene desde el pasado año Manuel González (Kalex), con 1:56.301.

Los pilotos de Moto2 salieron ya desde los primeros minutos con un ritmo muy alto y ello propició que los registros se rebajasen casi de manera constante, pues Iván Ortolá rodó en 1:57.397 en su sexta vuelta, la misma en la que Alex Escrig (Forward) le arrebató el primer puesto por apenas 15 milésimas de segundo (1:57.382).

En esos primeros minutos, Izan Guevara (Boscoscuro), segundo del Mundial, se situó tercero, por delante de Daniel Holgado (Kalex) y del líder del campeonato, Manuel González, a poco más de 150 milésimas de segundo de Guevara.

Escrig hizo una serie de cambios en la moto y regresó desde su taller a pista para marcar en su décimo giro una nueva vuelta rápida con 1:57.373 y aunque Iván Ortolá se pegó a 24 milésimas de segundo de él, su registro fue cancelado por exceder los límites de la pista, mientras que Izan Guevara aprovechó su oportunidad y ascendió hasta el primer puesto.

Izan Guevara marcó un 1:57.269 que le daba la primera posición en el undécimo giro, y una vuelta más tarde era el primero en bajar del 1:57, al rodar en 1:56.970, mientras que al líder del campeonato pareció que se le atragantó el trazado y caía hasta la undécima plaza.

En los minutos finales se intensificó la actividad y el ritmo sobre el asfalto, con numerosos pilotos marcando parciales de vuelta rápida, y el primero en lograr cerrar el giro completo fue el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con 1:56.923, que le daba la primera posición, y el líder González con 1:57.055, que le ascendía al cuarto puesto.

A Vietti lo batió poco después Daniel Holgado, que rodó en 1:56.784 para erigirse en líder de esta primera tanda libre, con Izan Guevara tercero con 57 milésimas de segundo sobre Manuel González, que lo intentó en su última vuelta, ya con la bandera de cuadros ondeando en la línea de meta, pero que paró el cronómetro en 1:57.027.

La quinta plaza fue para Luca Lunetta (Boscoscuro), seguido por Alex Escrig, su compañero de equipo Xabi Zurutuza (Forward), Iván Ortolá, el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y Alonso López (Kalex) cerrando las diez primeras posiciones.