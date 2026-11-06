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Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 14:15

Fabio di Giannantonio, el más rápido, por delante de Marc Márquez, a ritmo de récord

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) fue el más rápido en la práctica oficial del Gran Premio de Catar de MotoGP, en el circuito de Lusail, por delante del español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), y a ritmo de récord.

Por EFE
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Di Giannantonio logró un nuevo récord al rodar en un tiempo de 1:50.406 con el que batió el registro del pasado año de Marc Márquez, quien lo hizo entonces en 1:50.499, 49 milésimas de segundo más rápido que el registro de este viernes del nueve veces campeón del mundo.

Jorge Martín (Aprila RS-GP), aspirante al título y recuperándose todavía de su fractura del radio del brazo derecho, logró una más que meritoria séptima posición a poco más de seis décimas de segundo del piloto italiano.

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue el más rápido de salida en la práctica oficial de MotoGP, superado a su paso por la línea por los italianos Fabio di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici GP26, con Jorge Martín (Aprilia RS-GP) por detrás de ellos.

En esas primeras vueltas, Marc Márquez vio cancelado su mejor giro por exceder los límites del trazado, mientras que Marco Bezzecchi se encaramó a la primera posición con un 1:51.807 en su quinta vuelta, que luego fue 1:51.764 en la siguiente, ambos por debajo del 1:52.278 que acreditó a Marc Márquez como el más rápido de la categoría por la mañana.

Ese tiempo de Bezzecchi le dio una ventaja de más de seis décimas de segundo sobre sus inmediatos perseguidores, 'Pecco' Bagnaia y Marc Márquez, que batió por 50 milésimas de segundo a Di Giannantonio, pero lo cierto es que la sesión no había hecho más que comenzar y la situación debía variar sensiblemente con el paso de los minutos.

No paró ahí la progresión de Marco Bezzecchi, quien al montar el neumático blando en su Aprilia rodó en 1:51.182 en el noveno giro, si bien Fabio di Giannantonio, con el mismo neumático trasero blando, le superó por 78 milésimas de segundo, 1:51.104.

Marc Márquez siguió rodando con los compuestos intermedios en ambos ejes de su Ducati y con nueve vueltas al trazado catarí surgieron los problemas mecánicos para el nueve veces campeón del mundo, al que se le rompió la cadena de la transmisión secundaria de su Ducati, que arrancó de cuajo el apéndice del basculante trasero izquierdo.

Afortunadamente el percance aconteció en la curva dieciséis, justo en la entrada de la calle de talleres, por lo que Marc Márquez pudo llegar rápidamente al suyo empujado por uno de los mecánicos de su equipo.

Los dos lesionados más relevantes, los españoles Jorge Martín y Raúl Fernández, ambos sobre sendas Aprilia RS-GP, cumplían más que apropiadamente con la décima y la tercera posiciones, respectivamente, que el campeón del mundo de MotoGP en 2024 mejoró al ascender al séptimo puesto, a más de 1,1 segundos de Fabio di Giannantonio.

En la siguiente salida a pista y ya con neumático blando detrás, Marc Márquez se puso al frente de la tabla de tiempos con 1:50.925, el único por entonces en ese segundo, por delante de Bagnaia, Di Giannantonio, Bezzecchi y Fernández. Martín era por entonces decimosexto.

El 'time attack' no había hecho más que comenzar y detrás de Márquez rebajaron su tiempo primero Di Giannantonio (1:50.913) y luego Bezzecchi (1:50.694), todos con el compuesto de neumático blando trasero, con el que dieron 2/3 vueltas antes de regresar a talleres.

Aún hubo tiempo para un último 'time attack', en el que los mecánicos de Ducati prepararon con la misma configuración las dos motos de Marc Márquez, mientras que 'Pecco' Bagnaia marcaba parciales de vuelta rápida para cerrar el giro con el segundo mejor tiempo, 1:50.792.

Fabio di Giannantonio fue el primero en rebajar el récord del trazado (1:50.499) al rodar en 1:50.406 en ese último ataque al cronómetro y por detrás de él, Marc Márquez fue quien más se acercó con un tiempo de 1:50.548, con el que batía a Marco Bezzecchi.

Bagnaia acabó en la cuarta plaza, Fernández, Enea Bastianini (KTM RC16), Jorge Martín, Johann Zarco, Ai Ogura y Brad Binder también en la segunda clasificación directa.

Con la obligación de disputar la primera clasificación estarán pilotos del nivel de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC16) o los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Luca Marini (Honda RC 213 V).

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