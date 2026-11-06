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Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 13:55

Lando Norris fue el más rápido en el primer libre de Brasil

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Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- El británico Lando Norris fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil con un tiempo de 1:11.717, en una jornada en la que debutó el brasileño Rafael Camara (Haas) en el icónico circuito de Interlagos (Sao Paulo, Brasil).

Por EFE
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El reciente campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) quedó segundo a 0.082 milésimas y el podio lo completó el cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull), con un tiempo de +0.236.

Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russel (Mercedes) fueron cuarto y quinto, respectivamente.

El público vibró con sus dos pilotos locales, Gabriel Bortoleto (Audi) -finalizó en octava posición- y Rafael Camara (Haas) -18º-, quien curiosamente nunca había estado en el circuito de Interlagos pese a ser brasileño. Además, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue noveno a +0.937.

El gran contratiempo de la jornada lo tuvo Freddie Slatter (Audi), cuyo coche se averió cuando marchaba 13º provocando que sacasen la bandera roja cuando apenas habían pasado quince minutos del entrenamiento.

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