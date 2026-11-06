Lando Norris fue el más rápido en el primer libre de Brasil

El reciente campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) quedó segundo a 0.082 milésimas y el podio lo completó el cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull), con un tiempo de +0.236.

Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russel (Mercedes) fueron cuarto y quinto, respectivamente.

El público vibró con sus dos pilotos locales, Gabriel Bortoleto (Audi) -finalizó en octava posición- y Rafael Camara (Haas) -18º-, quien curiosamente nunca había estado en el circuito de Interlagos pese a ser brasileño. Además, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue noveno a +0.937.

El gran contratiempo de la jornada lo tuvo Freddie Slatter (Audi), cuyo coche se averió cuando marchaba 13º provocando que sacasen la bandera roja cuando apenas habían pasado quince minutos del entrenamiento.