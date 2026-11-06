Marc Márquez domina la primera tanda libre, con Marco Bezzecchi muy cerca

Márquez obtuvo un mejor tiempo de 1:52.278 que estuvo todavía lejos del récord que él mismo tiene desde el pasado año con 1:50.499, pero con 110 milésimas de adelanto sobre el registro de Bezzecchi, tercero en la clasificación del Mundial a 67 puntos del español, quien podría proclamarse campeón del mundo matemáticamente en esta carrera.

Las notas destacadas iniciales de la primera tanda libre de MotoGP fueron las presencias de los lesionados Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que recibieron el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios.

En el capítulo de sustituciones, el británico Jake Dixon tendrá el difícil compromiso de suplir a Joan Mir en el equipo oficial de Honda, mientras que el español Iker Lecuona ocupará el puesto de Alex Márquez en el equipo Gresini Racing.

Otra nota destacada es la ausencia de todos los pilotos de Yamaha, pues el fabricante japonés decidió no acudir a la cita catarí por el conflicto en el Estrecho de Ormuz y los ataques de los hutíes de Yemen en la zona y su política corporativa al respecto.

A las primeras de cambio Jake Dixon ya fue protagonista, pues se fue por los suelos en su primera vuelta con la Honda RC 213 V en la curva quince, con Marc Márquez, último vencedor en Lusail, liderando ya la tabla de tiempos desde la tercera vuelta, con un tiempo de 1:52.768, lejos de su récord de vuelta rápida de 2025 (1:50.499).

Tras Dixon -que desde ese momento se dedicó a dar vueltas para 'comprender' la moto-, el surafricano Brad Binder (KTM RC16) fue la siguiente víctima del trazado catarí, al irse por los suelos en la curva siete, aunque salió de la pista por su pie.

A Marc Márquez le sucedió en la tabla uno de sus rivales por el título, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), con un registro de 1:52.655, en tanto que Jorge Martín era cuarto, pero a 1,3 segundos del piloto transalpino, y muy lejos de los mejores tiempos.

Bezzecchi rebajó su mejor tiempo en la segunda salida a pista al rodar en 1:52.532 en la novena vuelta, lo que le distanciaba de un Marc Márquez que en su regreso al asfalto, también en el noveno giro, dejó claro que iba a ser un rival duro de roer a lo largo del fin de semana, pues recuperó el primer puesto con un tiempo de 1:52.379.

Entre ambos pilotos se registró un particular duelo por la primera posición, pues el italiano consiguió arrimarse a sólo 14 milésimas del registro del español en el undécimo giro.

Tras ellos, pero a cierta distancia, más de seis décimas de segundo, estaban Jorge Martín, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) o el también español Pedro Acosta (KTM RC16), y ya a más de un segundo, el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) o el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Ya en la última salida a pista, en los últimos cinco minutos de sesión, el foco de atención estuvo centrado en batir el registro de Marc Márquez, 1:52.379, con Pedro Acosta como el primer protagonista al ascender a la tercera plaza.

Mientras, Jorge Martín dejaba claros sus problemas en las frenadas con el brazo derecho, sobre todo en la curva uno, una de las más exigentes del trazado catarí, en donde se decelera de unos 337 km/h. hasta 99 km/h.

Y fue el propio Marc Márquez el primero y el último en batir su mejor tiempo, con 1:52.278, seguido por Marco Bezzecchi, que completó la vuelta en 1:52.388, y con un Di Giannantonio que arrebataba el tercer puesto a Acosta, quien tuvo problemas con el motor de su KTM.

Martín, al que no se le vio cómodo y decidió no seguir tirando, acabó quinto, seguido por Bagnaia, Raúl Fernández, Luca Marini (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Johann Zarco (Honda RC 213 V) completando las diez primeras posiciones.