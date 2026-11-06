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Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 07:55

Máximo Quiles, mejor tiempo y caída

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), campeón del mundo de 2026, consiguió el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Catar de Moto3 que se disputa en el circuito de Lusail, que acabó con una fuerte caída.

Por EFE
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Quiles marcó un mejor tiempo de 2:04.143, pero en su última vuelta se fue por los suelos de manera espectacular en la curva nueve del trazado, sin sufrir daños físicos de consideración.

La primera tanda libre de Moto3 comenzó con mucha intensidad entre los pilotos pero siempre con protagonismo de los pilotos españoles, pues Álvaro Carpe (KTM) fue el primer líder y poco después le sustituto al frente de la tabla Adrián Fernández (Honda) y con pilotos como el indonesio Veda Pratama (Honda) o el australiano Joel Kelso (Honda), buscando su cuota de protagonismo.

Pronto se produjeron los primeros percances, con el español David Muñoz (KTM) como protagonista, al volar por los aires en la curva catorce y propinándose un fuerte golpe del que le costó recuperarse y requirió la asistencia médica en la misma pista.

Ya en la quinta vuelta dio el 'salto de calidad' el líder y campeón matemático de la categoría, Máximo Quiles, al encaramarse a la primera posición con un tiempo de 2:05.120, todavía lejos del récord de vuelta rápida que ostenta el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), con 2:02.638.

Una vuelta más tarde, en la sexta, Quiles ya puso el cronómetro en 2:04.840 y decidió regresar a su taller para continuar con la puesta a punto de su moto para intentar pelear por su duodécima victoria de la temporada, en tanto que en pista quien más se le acercó, aunque a medio segundo, era Adrián Fernández, con Joel Esteban (KTM) tercero.

Todavía con más de media sesión libre por delante, la progresión de los pilotos debía ser la principal constante y, con ello, los cambios en la clasificación, en cuyas primeras posiciones se pudo ver, siempre por detrás de Quiles, al malasio Hakim Danish, al hispano argentino Valentín Perrone (KTM) y a los españoles David Almansa (KTM) o Brian Uriarte (KTM).

Quiles regresó a pista y aunque protagonizó algunos parciales de vuelta rápida, no llegó a rebajar el mejor tiempo que hasta ese momento ostentaba, pero si demostró tener un ritmo muy alto, al que poco a poco se fueron acercando sus rivales, el más rápido de ellos Joel Kelso, con 2:05.115, a 275 milésimas de segundo.

En esos minutos finales sorprendió el rendimiento del piloto tailandés Kiattisak Singhapong (Honda), sustituto del italiano Nicola Carraro, que ascendió hasta la tercera plaza.

El ritmo de Máximo Quiles acabó teniendo su recompensa al rebajar el mejor registro de la categoría en la decimocuarta vuelta, en la que rodó en 2:04.143, que ya ninguno de sus rivales pudo batir, aunque en su afán de mejorar el líder acabó por los suelos en la curva nueve, con un 'vuelo' un tanto preocupante, del que se recuperó para abandonar la pista por su propio pie.

Joel Kelso acabó en la segunda posición, a casi ocho décimas de segundo, por delante del hispano argentino Marco Morelli (KTM), el debutante finlandés de la categoría, Rico Salmela (KTM), Hakim Danish, Veda Pratama, Kiattisak Singhapong, Adrián Fernández, Joel Esteban y Scott Ogden en las diez primeras posiciones.

Álvaro Carpe (KTM), cuarto en la clasificación provisional del mundial, pero que se juega el subcampeonato con sus compatriotas David Almansa -duodécimo- y Brian Uriarte -decimocuarto- se tuvo que conformar con una discreta decimoséptima plaza.

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