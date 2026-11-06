Norris lidera, por delante de Antonelli y Verstappen, el primer libre de Brasil

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), recién proclamado de forma matemática, el pasado domingo, campeón del mundo marcó el segundo tiempo, a 82 milésimas de Norris; mientras que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador en México, segundo en el Mundial y principal aspirante ahora al subcampeonato- se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 236 milésimas del inglés.

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), -que festejó sus dos títulos (en 2005 y en 2006) en esta pista- firmó el duodécimo tiempo; a un segundo y tres décimas exactas de Norris, campeón del mundo el año pasado; en una sesión en la que no rodó el otro español, Carlos Sainz, que cedió su Williams al británico Luke Browning.

Browning firmó el decimoséptimo tiempo, a un segundo y 874 milésimas de Lando.

Otros dos ingleses, Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en la general, a dos puntos de Verstappen- y George Russell (Mercedes) -cuarto, a once unidades de 'Mad Max'- se inscribieron cuarto y quinto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El público vibró con sus dos pilotos locales, Gabriel Bortoleto (Audi) -que finalizó en octava posición, a 89 centésimas- y el citado Rafael Camara, líder de la Fórmula 2 y que marcó el decimoctavo crono, a un segundo y 979 milésimas de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue noveno, a 937 milésimas de Lando; en una sesión en la que tampoco rodó el mexicano Sergio Pérez, con cuyo Cadillac el estadounidense Colton Herta firmó el vigésimo tiempo, a dos segundos y medio.

El gran contratiempo del entrenamiento lo tuvo otro probador, el británico Freddie Slatter, que se subió al Audi del alemán Nico Hülkenberg y que, antes de cerrar la tabla, a más de tres segundos, provocó, cuando se le paró el coche, una interrupción, con bandera roja, cuando apenas habían pasado quince minutos del ensayo.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (las ocho, en horario peninsular español: las 19.00 horas GMT).