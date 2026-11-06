ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Automovilismo
06 de noviembre de 2026 - 14:55

Norris lidera, por delante de Antonelli y Verstappen, el primer libre de Brasil

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, al cubrir los 4.309 metros de la pista de Interlagos en un tiempo de un minuto, once segundos y 717 milésimas, en una jornada en la que debutó en la categoría reina, antes su afición y a bordo de un Haas, el brasileño Rafael Camara.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), recién proclamado de forma matemática, el pasado domingo, campeón del mundo marcó el segundo tiempo, a 82 milésimas de Norris; mientras que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador en México, segundo en el Mundial y principal aspirante ahora al subcampeonato- se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 236 milésimas del inglés.

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), -que festejó sus dos títulos (en 2005 y en 2006) en esta pista- firmó el duodécimo tiempo; a un segundo y tres décimas exactas de Norris, campeón del mundo el año pasado; en una sesión en la que no rodó el otro español, Carlos Sainz, que cedió su Williams al británico Luke Browning.

Browning firmó el decimoséptimo tiempo, a un segundo y 874 milésimas de Lando.

Otros dos ingleses, Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en la general, a dos puntos de Verstappen- y George Russell (Mercedes) -cuarto, a once unidades de 'Mad Max'- se inscribieron cuarto y quinto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El público vibró con sus dos pilotos locales, Gabriel Bortoleto (Audi) -que finalizó en octava posición, a 89 centésimas- y el citado Rafael Camara, líder de la Fórmula 2 y que marcó el decimoctavo crono, a un segundo y 979 milésimas de Norris.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue noveno, a 937 milésimas de Lando; en una sesión en la que tampoco rodó el mexicano Sergio Pérez, con cuyo Cadillac el estadounidense Colton Herta firmó el vigésimo tiempo, a dos segundos y medio.

El gran contratiempo del entrenamiento lo tuvo otro probador, el británico Freddie Slatter, que se subió al Audi del alemán Nico Hülkenberg y que, antes de cerrar la tabla, a más de tres segundos, provocó, cuando se le paró el coche, una interrupción, con bandera roja, cuando apenas habían pasado quince minutos del ensayo.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (las ocho, en horario peninsular español: las 19.00 horas GMT).

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar