Tabla de tiempos del primer libre del Gran Premio de Sao Paulo

Tabla de tiempos del primer libre del Gran Premio de Sao Paulo

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos: