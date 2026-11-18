Bottas, de 37 años, llegó a la F1 en 2012 con el equipo Williams en el que permaneció hasta que en 2017 fichó por Mercedes. En 2022 pasó a ALfa Romeo y en 2026 debutó con los colores de Cadillac junto al mexicano Sergio Pérez, que recientemente renovó con el equipo hasta el final del 2029.

Ha disputado 265 grandes premios y ha sumado 10 victorias, 67 podios, 20 'poles' y 19 vueltas rápidas. Todo ello con Mercedes.

"Este anuncio aporta continuidad y estabilidad a Cadillac, que se afianza tras su primera temporada en la parrilla de salida. De este modo, el equipo mantiene su objetivo a largo plazo de consolidar una escudería competitiva en la máxima categoría del automovilismo mundial", indica el equipo en un comunicado.

«A quien corresponda: ¡me quedo!», declaró Bottas. «Estoy emocionado por continuar este viaje con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que crear un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial.

«Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y aún nos queda mucho por delante. Tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia no ha hecho más que empezar», agrega.