Carpe dice tener "muchas ganas de correr en uno de los circuitos más espectaculares y divertidos del calendario", si bien destaca que se acerca el final de la temporada y que sólo le quedan "dos grandes premios" con el equipo y en esta categoría.

"Llegamos con muchas ganas de darlo todo y demostrar que tenemos el nivel para seguir compitiendo en la parte delantera", explica Carpe, quien dice tener "confianza", pues ha tenido "un buen desempeño fuera de Europa", y que su objetivo será "mantenerlo" y luchar por el segundo puesto en la clasificación general final.

Su compañero Brian Uriarte dice que va "por buen camino" para terminar la temporada "con fuerza", aunque parece que ha tenido algo de mala suerte y que esperamos dejar atrás definitivamente en Portugal.

Uriarte afirma estar "en buena forma" y que en Catar podría haber sido mucho más competitivo "de no ser por esa desafortunada colisión", aunque enseguida señaló que "así son las carreras".

Brian Uriarte asegura llegar a Portimao "con mucha motivación" pues tiene "muchas ganas" de volver a este circuito después de asegurar el título de Novato del Año.