Crawford sustituirá a Alonso el viernes en los Libres-1 del GP de Las Vegas
Redacción Deportes, 18 nov (EFE).- El equipo Aston Martin de Fórmula 1 ha informado este miércoles de que el tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas al volante del AMR26 de Fernando Alonso en el circuito de esta ciudad.
Aston Matin recuerda que ésta será la quinta vez que Jak Crawford, de 21 años, participe en unos Libres-1 este año con el equipo y la primera en suelo estadodunidense.
Crawford ya ha acumulado más de 4.800 kilómetros al volante de un monoplaza de Fórmula 1, "lo que refuerza aún más sus conocimientos técnicos y su capacidad para contribuir al desarrollo del equipo", indica la escudería.