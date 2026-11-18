Aston Matin recuerda que ésta será la quinta vez que Jak Crawford, de 21 años, participe en unos Libres-1 este año con el equipo y la primera en suelo estadodunidense.

Crawford ya ha acumulado más de 4.800 kilómetros al volante de un monoplaza de Fórmula 1, "lo que refuerza aún más sus conocimientos técnicos y su capacidad para contribuir al desarrollo del equipo", indica la escudería.