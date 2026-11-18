Del trazado señala que es "muy técnico", pero que el año pasado dio "un paso adelante" y que durante los test de pretemporada consiguió alcanzar "un buen nivel de velocidad en muy poco tiempo".
Guevara destaca que está motivado por ese motivo y que toca "apretar, luchar por los primeros puestos e intentar recortar distancias en el campeonato", según recoge una nota de prensa de su equipo.
El piloto español reconoce que no sabe "qué tiempo hará, si lloverá o hará sol", pero que en cualquier caso tendrá que adaptarse "a las condiciones que se presenten" para dar "lo mejor" y disfrutar del fin de semana trabajando igual que "hasta ahora".