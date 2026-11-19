Con los títulos de piloto y constructores ya en las vitrinas tanto de Kimi Antonelli como de Mercedes, la carrera en la Ciudad del Pecado dirimirá una heterodoxa lucha en la que parte con ventaja el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con 279 puntos, seguido del británico de Mercedes George Russell (262) y por su compatriota de Ferrari Lewis Hamilton (261).

El póker de aspirantes se completa con el monegasco del 'Cavallino Rampante' Charles Leclerc (249) y por el inglés de McLaren Lando Norris (246). En definitiva, una pugna acotada en 33 puntos a falta de tres gran premios por disputarse.

Cabe recordar que entre Verstappen y Hamilton suman entre los dos la nada despreciable cifra de 11 títulos mundiales y, aunque han dejado claro en los medios que les tiene sin cuidado ese segundo puesto del cajón, lo cierto es que tanto el instinto omnívoro de 'Mad' Max como el orgullo depredador de Hamilton, retroalimentado por su antagonismo con su compañero Charles Leclerc, les da muchas opciones de certificar sus opciones.

En este sentido, el inglés de Mercedes George Russell (250 puntos) tiene más que intactas sus posibilidades de acompañar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, a un doblete histórico en la general, algo de lo que ha insistido en declaraciones recientes el director general de la escudería alemana, Toto Wolff.

Con ello, el ejecutivo austríaco busca también limar las asperezas que se han esbozado entre el piloto y el equipo ante la fulgurante irrrupción del piloto italiano, el campeón más joven en la historia de la F1.

Más remotas son las opciones de Leclerc y Norris para alcanzar el objetivo, si bien el del Principado intentará hasta el final superar a su compañero de equipo, dada la hoguera de vanidades desatada entre ambos, mientras que Lando buscará reivindicarse como campeón de la pasada temporada.

A nivel de constructores, el tercer puesto sigue en juego, ya que Mercedes (652) selló su noveno título en Interlagos, mientras que Ferrari (510) ya ha asegurado el segundo escalón con una renta de 95 puntos sobre Red Bull (415).

No obstante, la escudería con sede en Milton Keynes tiene a McLaren al acecho, con una exigua desventaja de 17 puntos (398). De hecho, Verstappen se anotó el triunfo en México, mientras que Norris hizo lo propio en Interlagos, poniendo de relieve la mejoría de ambos equipos en los últimos trazados.

Como contraste, los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz -curiosamente, los dos igualados con 7 puntos en la general, liderando a sus respectivas escuderías- afrontan la carrera de Las Vegas con muchos interrogantes.

En el caso del ovetense, tras rozar los puntos en la última carrera -salió octavo en la 'pole' pero acabó en el 12.º puesto-, tendrá que lidiar con las dudas que sigue arrastrando la unidad de potencia de Honda.

Pese a las promesas de mejora, el motor no ha mejorado lo suficiente, algo que se pudo comprobar en Sao Paulo, donde Alonso fue capaz de acortar las distancias en el crono con respecto a Ferrari y Mercedes sobre la lluvia aunque en las rectas perdía varias décimas. Ahora, en un trazado como el americano, con temperaturas bajas, con el rebufo como aspecto clave y la compleja gestión de la energía eléctrica, la ecuación se complica aún para el asturiano, el cual en paralelo ha confirmado esta semana su participación en la próxima edición del Dakar con Aston Martin.

Por su parte, el madrileño también luchará por una recompensa que se antoja onírica, ya que el Williams parece involucionar en las últimas carreras, donde no ha sido capaz de meter su monoplaza dentro del top diez en ninguna sesión. Puntuar sería un premio de dimensiones siderales, en el cual el juego de neumáticos será fundamental ante el frío que se espera sobre el asfalto.

El trazado urbano de Las Vegas, aderezado por el particular 'skyline' de la ciudad situada en mitad del desierto de Mojave (Nevada) y rodeado de casinos, cuenta con una longitud de 6,201 kilómetros.

Verstappen mantiene el récord del circuito con un crono de 1:33.365, además de ser el piloto que más victorias cuenta con dos triunfos. Cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 kilómetros. La carrera se desarrolla en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando en un estacionamiento en desuso en el que se acondicionó al área de pits y paddock.

Este jueves arrancarán los entrenamientos libres 1 (01.30 hora peninsular española del viernes, 00.30 GMT) y 2 (05.00 horas, 04.00 GMT), mientras que el viernes se desarrollará la tercera sesión de entrenos (01.30 horas del sábado, 00.30 GMT)- y la correspondiente clasificación (05.00 horas, 04.00 GMT).

El sábado (05.00 del domingo, 04.00 GMT), se dará el pistoletazo a una carrera que contemplará 50 vueltas. EFE