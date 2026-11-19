Yamaha confirmó este jueves la ausencia del vigente campeón del mundo de Superbikes después de que el deportista se sometiera a un nuevo TAC para evaluar la evolución de la dolencia.

La noticia positiva es que el hombro del piloto evoluciona favorablemente y su recuperación avanza a un ritmo más rápido de lo previsto. Sin embargo, el equipo y el fabricante japonés han optado por mantener la prudencia y evitar que regrese a la competición antes de completar el proceso de rehabilitación.

Prima Pramac Yamaha ya anunció en octubre que Razgatlioglu no volvería a competir en lo que restaba de temporada, después de pasar por quirófano a consecuencia de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Indonesia. El turco se vio obligado a interrumpir así su primera campaña en MotoGP, categoría a la que llegó tras conquistar tres títulos mundiales de Superbikes.

Su ausencia en las dos últimas pruebas del calendario también le impedirá participar en el Test de Valencia, una sesión importante para preparar el próximo curso.

El piloto probador de Yamaha, el español Augusto Fernández, ocupará su puesto en las próximas carreras, según la previsión del equipo. Razgatlioglu centrará ahora sus esfuerzos en completar la recuperación y regresar en las mejores condiciones posibles.