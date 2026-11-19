El ilerdense afronta la cita como líder del Mundial de MotoGP, con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y la posibilidad de sentenciar el campeonato en la carrera al esprint.

En un vídeo publicado por la web oficial de MotoGP, Lorenzo destacó el talento y la capacidad de superación del piloto de Ducati, que ha protagonizado una espectacular remontada durante la temporada después de llegar a estar a más de cien puntos del liderato. El mallorquín considera que Márquez se ha ganado un lugar privilegiado en la historia de este deporte y que su nivel técnico le sitúa por encima de cualquier otro piloto.

"Marc Márquez, si gana la carrera al esprint en Portimao, se convertirá en ocho veces campeón del mundo de MotoGP. Necesita sumar dos puntos más que Jorge Martín. Parece que igualará a Agostini en la categoría reina con ocho títulos mundiales. Se convertirá en el mejor piloto de la historia. Y, en términos de técnica y habilidades, creo que es el mejor de todos los tiempos", aseguró.

Lorenzo también se mostró sorprendido por la mentalidad competitiva que mantiene el piloto de Cervera después de los problemas físicos y deportivos que ha atravesado en los últimos años. "Lo que más me ha sorprendido es que todavía tiene esa rabia por ganar. Después de todo lo que ha pasado, es increíble que siga estando en lo más alto. Sobre todo, ha aprendido mucho a gestionar las situaciones. Es una versión completamente diferente de Marc a la de hace diez años", explicó.

El expiloto español considera que Márquez ha evolucionado en su manera de afrontar las carreras y que ahora mide mejor los riesgos. "Antes arriesgaba constantemente, en cualquier condición y en cualquier circuito. Ahora es un piloto mucho más maduro e inteligente. Es más completo, probablemente menos explosivo y físicamente más débil, pero, en conjunto, sigue siendo realmente competitivo frente a sus rivales", concluyó.