El caso Ueno Bank se inició el 3 de noviembre pasado, cuando cayó este banco y también fueron detenidos sus principales directivos, entre ellos el dueño, Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO del Grupo Vázquez SAE, que manejaba no solo esa entidad financiera sino también varias otras empresas vinculadas.

Tres días después, el 6 de noviembre, fue destituido en un juicio político el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien incluso hasta el inicio de su gestión seguía siendo uno de los accionistas de Ueno Bank, entidad que deja un agujero que podría ser de 1.500 millones de dólares, según estimaciones del propio Banco Central del Paraguay (BCP).

El 17 de noviembre pasado, ABC publicó una planilla de supuestos pagos en efectivo que hacía el Grupo Vázquez a colaboradores externos, como empresarios, periodistas y policías. Ese documento fue entregado por los propios empleados que quedaron sin trabajo luego de la caída del grupo empresarial.

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En esa planilla figura, por ejemplo, el jefe del Departamento de Cybercrimen de la Policía Nacional, comisario principal Diosnel Alarcón González, quien según reconoció él mismo cobraba G. 10 millones al citado grupo empresarial, supuestamente en concepto de capacitaciones que hacía a sus empleados.

Alarcón recibía ese monto prácticamente de manera mensual. El comisario emitía factura por sus servicios al Grupo Vázquez.

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Al respecto, el comandante de la Policía, comisario general César Roberto Silguero Lobos, defendió al comisario principal Alarcón al explicar que los agentes de dicha institución sí están habilitados a ejercer la docencia, incluso de manera privada.

Alarcón hizo un informe a favor del Grupo Vázquez y luego ya empezó a trabajar para ellos

La relación contractual entre el Grupo Vázquez y el comisario principal Diosnel Alarcón se inició aparentemente luego de que este policía presentara en setiembre de 2025 un informe técnico que favorecía a la compañía tecnológica Itti en un litigio judicial que se inició con una denuncia del Banco Atlas.

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De hecho, gracias a ese informe del comisario Alarcón, la Fiscalía desestimó la denuncia por sabotaje informático que hizo el banco Atlas contra Itti, una de las principales empresas del Grupo Vázquez y cuyo presidente era César Manuel Astigarraga Lambaré, ahora preso en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.

Según la denuncia del banco, la compañía tecnológica intentó infectar su sistema informático con una especie de virus.

Eso habría sido confirmado con una pericia de la propia Fiscalía, pero después apareció otra pericia hecha por el comisario Alarcón, que fue la que al final se tuvo en cuenta para dejar impune a Itti y el Grupo Vázquez.

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Pese a que ya había favorecido al Grupo Vázquez en un proceso judicial y a que cobraba una especie de sueldo en el mismo grupo empresarial por supuestas capacitaciones, el comisario principal Diosnel Alarcón fue incluido por la Policía Nacional en el equipo que investiga el descalabro financiero provocado por el banco Ueno Bank y las otras empresas vinculadas.

De hecho, una de las empresas del Grupo Vázquez que también está directamente conectada a la crisis financiera sin precedentes que vive el Paraguay es Vinanzas SA, justamente a través de la cual se hacían los pagos al comisario Alarcón, según la planilla revelada por ABC.

Hoy jueves 19 de noviembre, el comandante de la Policía, César Silguero, confirmó que el comisario principal Diosnel Alarcón ya fue apartado del caso Ueno Bank, pero aclaró que no fue destituido de su cargo de jefe de Cybercrimen.

De hecho, Alarcón seguía haciendo allanamientos hasta ayer en el referido caso. La Fiscalía pidió por nota a la Policía la permanencia de Alarcón en el equipo investigador.