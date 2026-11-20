"No creo que haya sido un día representativo. Creo que la mitad de la parrilla no completó vueltas, y por eso estamos un poco más arriba", dijo el bicampeón mundial, que concluyó la segunda sesión en la décima plaza.

Alonso apuntó que en la tercera tanda, en la que se prevén mejores condiciones, será cuándo deban aprender el comportamiento de los neumáticos, su degradación, y consideró que es probable que en la siguiente sesión pierda posiciones respecto a la primera jornada.

El factor frío aparece también como otro condicionante. "Hay muchas rectas, por lo que los neumáticos se enfrían en ellas y se repetirá el mismo problema, pero no se prevé lluvia para mañana, así que las cosas deberían ser más fáciles", dijo.